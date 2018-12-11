Güncelleme - Kabil'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 12 Ölü

Afganistan
'ın başkenti Kabil
'in Pagman ilçesinde güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 12 kişinin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcü
Yardımcısı Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla, bölgeden geçen güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef aldığını belirtti.
Saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 9 kişinin ise yaralandığını söyledi.
Rahimi, saldırıda hayatını kaybedenlerden 8'inin sivil olduğunu kaydetti.
Saldırıyı Taliban terör örgütü üstlendi.
Afganistan,Kabil
11 Aralık 2018 Salı 20:00