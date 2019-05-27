GÜNCELLEME - Kadıköy'de yangın

Kadıköy Fikirtepe
'de, boş bir binada çıkan ve çevredeki diğer binalara da yayılan yangında, 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
Özbey Caddesi'nde kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki 4 binaya da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, yangının sıçradığı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı.
Yangının sirayet ettiği binalardan birinin ikinci katından atlayarak ağır yaralanan Kemal Gültürk, kaldırıldığı hastanede, Hüseyin Yiğit ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan
ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı
da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Yangının çıktığı boş binanın, kağıt toplayıcıları tarafından depo olarak kullanıldığı öne sürüldü.
Bildik ailesi evde besledikleri köpeklerin havlamasıyla yangından kurtuldu
Yangından etkilenen binalardan birinin giriş katında yaşayan Mesut Bildik ve eşi, evde besledikleri "Paşa" ve "Zeytin
" adlı köpeklerin havlamasıyla durumu fark ederek dışarı çıktı.
Mesut Bildik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah
06.00'da köpeklerin havlamasıyla uyandık. Her tarafı duman sarmıştı. 6 tane de yavruları var. Hemen onları da alarak evden dışarı çıktık. Hayatımızı onlara borçluyuz." dedi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Güncel
Kaynak: AA