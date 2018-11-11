Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: 3 Ölü

Kahramanmaraş
'ta boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 3 çocuk annesi Sibel A. (24), eşi Ramazan A'dan (27) boşanmaya karar vererek babası Ali Çiftçi
'nin (58) Onikişubat
ilçesi Oruç Reis Mahallesi'ndeki evine gitti. Sabah
06.15 civarında kayınpederinin evinin önüne gelen Ramazan A, namazdan dönen Ali Çiftçi'yi av tüfeğiyle vurdu. Daha sonra eve giren Ramazan A, eşi Sibel A. ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi'ye (56) ateş etti.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan A'yı gözaltına aldı.
Hayatını kaybettikleri belirlenen Sibel A. ile anne ve babasının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Saldırı sırasında çiftin 7, 2 ve 1 yaşındaki çocuklarının evde olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş
11 Kasım 2018 Pazar 22:14