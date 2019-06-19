19.06.2019 14:43
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GÜNCELLEME - Karabük'te cinayet

GÜNCELLEME - Karabük

Karabük'te, çıkan tartışmada oğlunu bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen baba adliyeye sevk edildi.

Karabük'te, çıkan tartışmada oğlunu bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen baba adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Sokak'ta oturan Emirhan Gün (26), babası Ali Gün ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Gün, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu yaraladı.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan baba Gün ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İşlemleri tamamlanan baba, Karabük Adliyesine getirildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.
Tartışmanın, babanın bilgisayar başında çok zaman geçiren oğlunu uyarmasıyla çıktığı ileri sürüldü.
Kaynak: AA
Polis, Fevzi Çakmak Mahallesi, Karabük, Güncel

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