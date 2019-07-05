05.07.2019 16:40
Haberler» Güncel» Haber

GÜNCELLEME - Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

GÜNCELLEME - Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde bulunan deniz mayını tetikleyicisi kontrollü şekilde imha edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde bulunan deniz mayını tetikleyicisi kontrollü şekilde imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Tahirli Plajı Sarıkayalar mevkisinde gezintiye çıkanlar, sahil kenarında mekanizma ve kabloları olan cismi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İncelemede cismin, deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanları, tetikleyiciyi inceleyerek kontrollü şekilde imha etti.
Servet Dağaşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizde yüzdükleri sırada çocukların top zannettikleri cismi bulduğunu söyledi.
Cismin kumların arasından küçük bir parçasının göründüğünü belirten Dağaşan, "Plastik topa benziyor, kardeşim bulunduğu yerden çıkardı. Üzerinde vidalar ve mekanizmalar olunca 'Dokunma!' dedim. Polisi aradık. Ekipler gelip güvenlik önlemi aldı. Top mermisi olduğunu düşündük, mayın tetikleyicisi dediler." ifadelerini kullandı.
Sahile vuran varilde inceleme
Bu arada, kadınlar plajına denize girmek için gelenler, buldukları varilden şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi ekipleri bölgede önlem aldı.

Varil, AFAD ekiplerince incelemek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
Akçakoca, Jandarma, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:25   Eğridere'deki heyelan alanı, afet bölgesi kabul edildi-ARŞİV
18:25   Tekirdağ'da cezaevi kampüsüne yapılan cami törenle açıldı
18:25   İşe gelmediği için çıkarılmıştı, Ahmet Türk yeniden işe aldı
18:25   "Devletimizle birlikte el ele vererek, sorunlarımızı çözüme kavuşturuyoruz"
18:25   Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
18:25   AB Komisyon Başkanlığına Ursula von der Leyen'in önerilmesi
18:25   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO'ya da değer katan, güç katan hareket...