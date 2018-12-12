Güncelleme - Kars'ta Manevra Yapan Yük Treninin Vagonu Raydan Çıktı

Kars
'ta raydan çıkan yük treninin vagonu, yapılan çalışmayla kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Kars Tren Garı'na gelen yük treni, yükünü boşalttıktan sonra manevra yaparken boş vagonlarından biri raydan çıktı.
Raydan çıkan vagon, boş haldeki bir dükkana çarptı. Hasarın oluştuğu kazanın ardından, diğer vagonlar da TCDD görevlilerince çekildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri vagonun raydan çıktığı alanı şerit içine aldı. Gardaki görevliler alanda inceleme yaptı.
Yapılan incelemenin ardından diğer vagonlar trenle çekildi. Raydan çıkan vagonun kaldırılması için bölgeye vinç getirildi. TCDD görevlilerince yapılan çalışma neticesinde, vagon bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kars
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:07