Güncelleme - Kars'ta Öğrenci Servisi Devrildi: 15 Yaralı

27 Kasım 2018 Salı 10:57



27 Kasım 2018 Salı 10:57

Kars'ta öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.Azat köyünden Kars merkeze öğrenci getiren Güven Kartay idaresindeki 36 M 0438 plakalı servis minibüsü, Karacaören köyü yakınlarında devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada, 11'i öğrenci olmak üzere 15 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kars Valisi Türker Öksüz, kazada yaralanan 15 kişiyi kaldırıldıkları hastanelerde ziyaret etti.Yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Öksüz, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ve hastane personelinden yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Merkeze bağlı Azat köyümüze ait taşımalı eğitim aracımız maalesef buzlanmadan dolayı kaza yaptı, kazada 15 kişi yaralandı." dedi.Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:"En büyük tesellimiz yaralıların durumunun iyi olması, hayati tehlikelerinin mevcut olmaması. Hem Harakani Devlet Hastanesindeki hem de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki doktorlarımız yaralılarla ilgileniyor. Allah daha beterinden korusun, Allah yaralılara şifa versin, ailelerine de geçmiş olsun."Trafik kurallarına uyup dikkatli seyahat edelim"Sürücülere de uyarılarda bulunan Öksüz, "Kış mevsimi artık yavaş yavaş etkisini hissettiriyor, yollarda buzlanma olabilir, dikkatli olmak lazım. Herkese, özellikle sürücülere sesleniyorum, trafik kurallarına uyup dikkatli seyahat edelim. Allah korusun daha sıkıntılı ve üzücü durumlara yol açmayalım." ifadelerini kullandı.Vali Öksüz'e ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun eşlik etti.