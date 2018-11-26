Güncelleme - Kars ve Diyarbakır'da Pkk/kck Operasyonu

Kars
ve Diyarbakır
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, Kars'ın Kağızman
ilçesi ile Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında eski HDP
Kars Milletvekili Mülkiye Birtane
'nin de olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'da yakalanan Birtane'nin soruşturmanın yürütüldüğü Kars'a getirileceği belirtildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız av tüfeği, 7 fişek, bir ruhsatlı tabanca ve 178 mermi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin arandığı öğrenildi.
PKK,Diyarbakır,Kars
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:24