Güncelleme - Kastamonu'da Lise Öğrencileri Arasındaki Silahlı Kavga

Kastamonu
'da, okul arkadaşını silahla öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi zanlı tutuklandı.
Cinayetin ardından avukatıyla polise teslim olan Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencisi R.T'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Kastamonu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi R.T. (16), dün okul önünde tartıştığı aynı okulda öğrenim gören Cihan Haylaz'ı (17) tabancayla öldürmüştü.
R.T, bir süre sonra polise teslim olmuştu.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:54