GÜNCELLEME - Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu
'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Turgay Parlak (19) ile S.D. arasında Belediye Caddesi eski belediye binası yanında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. tüfekle Parlak'ı yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Parlak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kastamonu
, Güncel
Kaynak: AA