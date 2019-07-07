GÜNCELLEME - Kastamonu'da yangın

Kastamonu
'nun Taşköprü
ilçesinde çıkan yangın 4 evde hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Kabalar köyünde Cemal Gökkaya
'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 3 eve daha sıçradı.
Yangına Taşköprü ve Kastamonu'dan itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında, Cemal, Satılmış, Recep Kökkaya ile İsa Öztürk, Bilal ve Mustafa Bozkurt'a ait 6 ailenin yaşadığı 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yangınla ilgili çalışmaları yerinde inceledi.