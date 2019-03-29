Güncelleme - Kayıp Kız Çocuğunun Ölü Bulunması

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Kırklareli'nde metruk binada 11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin kuzeni gözaltına alındı.Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün metruk bir binada 11 yaşındaki Zeynep Esin'in ölü bulunmasına ilişkin çalışmasını sürdürüyor.Bu kapsamda, maktulün teyzesinin oğlu Kerem S. (28) gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi."Tüm kent yasta"Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, dün gece yaşanan olay nedeniyle tüm kentin yasta olduğunu söyledi.Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Vali Bilgin, kayıp ihbarının ardından yapılan arama çalışması sonrası Zeynep Esin'in cansız bedeninin metruk bir binada katledilmiş olarak bulunduğunu anımsattı.Zanlının da kısa sürede yakalandığını vurgulayan Vali Bilgin, "Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır. Konu ile emniyet müdürlüğümüz ekiplerinin özverili çalışması sonucun tüm idari tahkikatlar yapılmış, adli tahkikatlar yapılmak üzere adli makamlara zanlı teslim edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma anda olay yürütülmektedir." dedi.Aileye başsağlığı dileyen Vali Bilgin, "huzur kenti" olarak anılan Kırklareli'nin huzurunu kaçıracak hiçbir olaya müsaade edilmeyeceğini kaydetti.Bir gazetecinin "Bu gaddarca bir şey, neden öldürüldü?" sorusuna Bilgin, "Bunun nedeni olamaz, genç bir kızımız, çocuğumuz, hepimizin evladı var. Açıkça söylüyorum bu gaddarca, haince bunun izahı olamaz." yanıtını verdi.OlayZeynep Esin'in dün eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.