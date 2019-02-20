Güncelleme - Kaynağı Belirsiz Kokudan Etkilenen 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde, bir hurda alım satım yerinden yayıldığı değerlendirilen keskin kokudan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı-Pınarça yolu üzerinde bulunan hurda toplama merkezinden kokular yayılması üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.
Bölgeye, polis, itfaiye, zabıta, AFAD
ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekipleri sevk edildi. İşletmenin çevresine güvenlik şeridi çekildi
Kokudan etkilenen 10 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi
KBRN Ünitesinde tedavi altına alındı.
AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri kokunun yayıldığı değerlendirilen hurda toplama merkezinde detaylı inceleme yaptı. Ekipler merkezden incelenmesi için numuneler aldı. Kokudan etkilenen kişilerin hastanedeki tedavilerine devam ediliyor
Olay ile başlatılan inceleme sürüyor.
AFAD,Tekirdağ,Kapaklı
Kaynak: AA