Güncelleme - Kayseri'de CHP İlçe Başkanlığına Zarar Verildi

Kayseri
'de, CHP Kocasinan
İlçe Başkanlığı binasına camı kırarak giren ve içeride bulunan malzemelere zarar veren kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçe binasının camlarının kırılarak içeri girildiğini, bilgisayar, yazıcı, panolara asılı resim ve masalara zarar verildiğini gören görevliler, durumu yetkililere bildirdi. Polis
ekipleri, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Ekipler, psikolojik sorunları bulunduğu ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ö.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T, mahkemece tutuklandı.
İlçe başkanlığına gelerek binada incelemede bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık
, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendilerine olayın bir uyuşturucu müptelası meczubun saldırısı olduğunun söylendiğini ifade etti.
Daha önce de CHP teşkilat binalarına yönelik saldırılar olduğunu aktaran Arık, saldırının arkasında başkalarının olabileceğini belirterek yetkililerden olayın aydınlatılmasını istedi.
Öte yandan Ö.T'nin, CHP Kocasinan teşkilatı üyesi olduğu ileri sürüldü.
Sabah,Kocasinan,Kayseri,Cumhuriyet Halk Partisi
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:29