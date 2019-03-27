Güncelleme - Kazakistan'da Helikopter Düştü: 13 Ölü

NUR Kazakistan
'da Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Havacılık Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan Mi-8 tipi helikopterin Kızılorda eyaletinde düştüğü, helikopterin zor iklim şartlarında uçuş yaptığı kaydedildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı
Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mürettebat hayatını kaybetti. Soruşturma başlatma talimatı verdim." dedi.
Tokayev, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Kazakistan, Güncel
Kaynak: AA