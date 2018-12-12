Güncelleme - Kırıkkale'deki Cinayet

Kırıkkale
'de bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi 1327 Sokak'ta, Ertan Şengül ile oğlu Serhat Can Şengül'ü (16) evlerinin bahçesinde dün av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları öne sürülen S.K, D.K. ve M.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ertan Şengül ile oğlu Serhat Can Şengül, dün akşam evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş, baba Şengül hastanede yaşamını yitirmişti. Oğul Şengül'ün, Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Olayın, 20 Kasım
'da Yenidoğan Mahallesi
609. Sokak'taki silahlı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi.
Kırıkkale
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:34