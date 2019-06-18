18.06.2019 12:06
Haberler»Güncel » Haber

GÜNCELLEME - Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı

GÜNCELLEME - Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale-Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale- Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.
Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, Çerikli beldesinde sele neden oldu. Yoğun yağış sonrasında oluşan sel nedeniyle Kırıkkale-Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle doldu.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı.

Delice Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, yolun Yozgat tarafını temizledi, Kırıkkale yönünde ise çalışmalar devam ediyor. Yozgat yönünden gelen araç sürücüleri, Çerikli beldesinden alternatif yollara yönlendiriliyor.
Öte yandan, sel nedeniyle Çerikli beldesindeki birçok tarım arazisi de zarar gördü.
Kaynak: AA
Delice, Kırıkkale, Yozgat, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:52 Ifo, Almanya'nın 2020 büyüme tahminini düşürdü
12:52 İstanbul Havalimanı'nda "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" başladı
12:52 Ömrünü ağabeyine adadı
12:52 Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
12:51 Uzel Fabrikasının Havadan Görüntüleri (Ek Görüntü)
12:51 Elazığ'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı
12:51 Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı