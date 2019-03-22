22 Mart 2019, 18:25
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Güncelleme - Kocaeli'de Deaş Operasyonu

Güncelleme - Kocaeli

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kocaeli, Güncel
Kaynak: AA