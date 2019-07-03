03.07.2019 14:16
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GÜNCELLEME - Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

GÜNCELLEME - Kocaeli

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla 6 adrese operasyon düzenlendi.
Dershane olarak kullanıldığı belirlenen adreslerde, yasaklanan yayınevlerine ait kitaplar ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel

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