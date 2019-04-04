Güncelleme - Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

Kaynak: AA

Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde, iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İzmit ve Körfez ilçelerinde 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.İş yerlerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.Şüpheliler B.B. (18) ve Y.G. (20), Çayırova ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri bir iş yerinde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.Şüpheliler, B.B. ve Y.G'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, diğer olaylara karıştığı belirlenen A.G. (16) ve E.S'yi de Körfez ilçesinde yakaladı.Şüphelilerin kapı kilitlerini veya kapı camlarını kırarak girdikleri iş yerlerinden televizyon, dizüstü bilgisayar, bir iş yerinin kasasında bulunan 3 yarım altın ve bir miktar parayı çaldığı tespit edildi.Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve hırsızlık yaparken kiralık araç kullandığı belirlenen B.B. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine, yaşı küçük olan A.G. ve E.S ise Körfez Adliyesine sevk edildi.Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden B.B. çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.Öte yandan, hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.