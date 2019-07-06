06.07.2019 18:04
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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet

GÜNCELLEME - Kocaeli

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Haziran'da Halıdere Yeni Mahalle'deki sitede yaşayan Çelebi Aydaş'ın (47), tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, cinayeti F.O'nun (39) işlediğini ve ağabeyi adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığını tespit etti.
Çalıntı otomobille Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gezerken yakalanan zanlının, yakalandığında polise aynı sahte kimliği ibraz ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.O, adliyeye sevki sırasında "Onu dili öldürdü, keşke böyle olmasaydı." dedi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan F.O. tutuklandı.
Öte yandan, F.O'nun cezaevi firarisi olduğu ve daha önce de 2 kişiyi öldürdüğü belirlendi.
Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel

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