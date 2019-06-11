GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli
merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve bir askeri şahıslardan sorumlu "mahrem abi" olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kütahya
, Muğla
, Kahramanmaraş
, Balıkesir
, Eskişehir
ve Mersin
'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, açığa alınan bir yüzbaşı, görevinden ihraç edilen bir üsteğmen, 3'ü muvazzaf 2'si açığa alınan 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Güncel