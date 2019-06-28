GÜNCELLEME Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli
merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK
) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kırklareli
, Konya
, Balıkesir
, Hatay
, Sakarya
ve Elazığ
'da 25 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürülen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelilerden 5 muvazzaf astsubay, 1 emekli astsubay ve 2 eski askeri okul öğrencisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi