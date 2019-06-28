28.06.2019 17:44
Haberler » Güncel » Haber

GÜNCELLEME Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCELLEME Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK ) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul , Ankara , İzmir , Kırklareli , Konya , Balıkesir , Hatay , Sakarya ve Elazığ 'da 25 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürülen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelilerden 5 muvazzaf astsubay, 1 emekli astsubay ve 2 eski askeri okul öğrencisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi
Kaynak: AA
Kocaeli , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:12 - Türk Üniversiteleri Erbil'de Tanıtıldı
18:12 SİNOP TEDAVİSİ YAPILAN KARACA, DOĞAYA SALINDI
18:12 NİĞDE BAKAN SELÇUK NİĞDE'DE
18:11 İSTANBUL - KARAYOLLARI'NDAN FSM'DEKİ ÇALIŞMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
18:10 Gazilere Milli Mücadele madalyası
18:10 GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını
18:09 Kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı