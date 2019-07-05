05.07.2019 17:21
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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içinde yer aldıkları öne sürülen, daha önce görevlerinden ihraç edilen A.T, K.K, M.Ç, İ.Ş, M.Ç, S.Ö. ve M.S.P'yi Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel

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