09.07.2019 16:40
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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 asker ile eski 8 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel

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