Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kaynak: AA

Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da olduğu 15 askeri personel gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, 10'u muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.