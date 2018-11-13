Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Kocaeli
merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'u muvazzaf 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, Muğla
, Yalova
, Çanakkale
, Balıkesir
, Erzincan
ve Şırnak
'ta eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, 2 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 2 yüzbaşı, 1'i muvazzaf 4 üsteğmen üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 3'ü muvazzaf, 1'i emekli 10 astsubay olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.