Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

30 Kasım 2018 Cuma 16:56



30 Kasım 2018 Cuma 16:56

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 1 muvazzaf teğmen ve KHK ile meslekten ihraç edilen 1 astsubay tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 27 Kasım'da "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aralarında muvazzafların da olduğu 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, KHK ile meslekten ihraç edilen 1 astsubay ve eski 2 askeri öğrenci olmak üzere 7 kişiyi gözaltına almıştı.