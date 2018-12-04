Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

04 Aralık 2018 Salı 13:35



04 Aralık 2018 Salı 13:35

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 6'sı muvazzaf 13 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara Muğla, Bursa, Iğdır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1'i açığa alınan üsteğmen, 1'i emekli, 3'ü muvazzaf olmak üzere 6 astsubay ve 1 muvazzaf uzman jandarma toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.