Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik Kocaeli
merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 askeri personel gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11'i muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Muğla
, Çanakkale
, Sakarya
, Şırnak
, Kayseri
, Balıkesir
, Bursa
, Manisa
, Ağrı
ve Kahramanmaraş
'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 askeri personel gözaltına alındı.
Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
TSK,Kocaeli
Kaynak: AA