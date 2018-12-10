Güncelleme - Maltepe'de Fabrika Yangını

Maltepe
'de plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgilere göre, Büyükbakkalköy Kaşif Sokak'ta plastik enjeksiyon üreten 3 katlı fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Kaşif Sokak üzerindeki 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında yangın çıktığı bildirildi.
Yangına Büyükbakkalköy, Yakacık
, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli
, Kadıköy
, Pendik
, Ümraniye
, Kurtköy
, Kartal
, Tuzla
, Seyrantepe, Yenidoğan
, Üsküdar
, Şişli
ve Dudullu
itfaiye ekiplerinin 48 araç, 96 personelle müdahale ettiği kaydedildi.
İtfaiye,Maltepe
10 Aralık 2018 Pazartesi 07:39