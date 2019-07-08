08.07.2019 14:02
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GÜNCELLEME - Manisa'da kayıp zihinsel engelli bulundu

GÜNCELLEME - Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kişi, jandarma tarafından bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kişi, jandarma tarafından bulundu.

Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ümmet Gök (37), cumartesi günü tarlada çalışırken babası Bayram Gök ile tartıştı.
Tartışmanın ardından Ümmet Gök, babasını tarlada bırakıp gitti.
Eve dönmeyen Gök için yakınları jandarmaya kayıp ihbarından bulundu. Gök'ün en son görüldüğü mevki ile çevresinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Havuç" isimli iz takip köpeği de katıldı. Vatandaşlar da aramalara destek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fikret Görmüş de arama çalışmalarına eşlik etti.

Arama çalışmaları neticesinde Ümmet Gök, bu sabah Ortaköy Mahallesi Toptepe mevkisinde jandarma tarafından bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gök, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
Jandarma, Manisa, Kula, Güncel

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