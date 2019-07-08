08.07.2019 22:16
Haberler» Güncel» Haber

GÜNCELLEME - Manisa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCELLEME - Manisa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde A.Ç. (60) ile oğlu Y.Ç'nin (34) evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Dedektör köpek "Vicdan"ın da kullanıldığı operasyonda 65 kök Hint keneviri, 830 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sarıgöl, Manisa, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:41   Çukurca'da 1 kadın ve çocuğu vuruldu
23:41   Mahalleli otomobilleri kucaklayarak yangından uzaklaştırdı
23:41   Tarsus'taki kayıp kız bulundu
23:40   Şanlıurfa'dan sınıra askeri sevkiyat
23:40   Suriye sınırına askeri sevkiyat
23:40   İzmir'de 50 kaçak göçmen yakalandı
23:40   Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı