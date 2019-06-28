28.06.2019 15:44
Haberler » Güncel » Haber

GÜNCELLEME - Mersin'de kadın cinayeti

GÜNCELLEME - Mersin

Mersin'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Mersin 'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan Filiz Kaplan (42), sabah işe gitmek üzere evden çıktığı sırada yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi Murat C. ile karşılaştı.
Eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Kaplan, hayatını kaybetti.
Kadının cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber verilen polis ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakaladı.
Cenazesi toprağa verildi
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Kaplan için temizlik görevlisi olarak görev yaptığı üniversite hastanesi önünde tören düzenlendi.
Kaplan'ın cenazesi, daha sonra getirildiği Mersin Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Kaplan'ın ailesi ve yakınları, iş arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
sabah , toroslar , kadın , mersin , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:52 Hasankeyf'te tüp tünel çalışması sürüyor
16:52 Başkan Tutal Meşveret Günlerinde hemşehrilerini ağırladı
16:52 İş insanı Esat Sivri için yaşamını adadığı Laodikya'da tören
16:52 Ukrayna'nın doğusunda 4 esir serbest kaldı
16:51 Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
16:51 Afyonkarahisar'da antik Yunan iyon başlığı ele geçirildi
16:50 Kemeraltında yaz dönemi uygulaması başlıyor