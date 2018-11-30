Güncelleme - Mersin'de Sağanak

Mersin
'de sağanak, su baskınlarına neden oldu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Toroslar
ilçesindeki Mersin Şehir Mezarlığı'nın bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.
Çok sayıda mezarın suların altında kaldığını tespit eden Mersin Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, çalışma başlattı.
Seralar zarar gördü Silifke
ilçesinde de sağanaktan dolayı yollarda su birikintileri oluştu, trafik akışında aksamalar meydana geldi. Saray
Mahallesi'ndeki Atatürk
Evi önünde yolda biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar evlerinden çıkamadı.
Belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Silifke'de çilek ve salatalık, Anamur
'da ise muz seraları zarar gördü.
Merkez,Sabah,Mersin