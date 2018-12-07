Güncelleme - Mersin'de Sağanak Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Mersin
'de, 2 gündür devam eden sağanak, Tarsus
ilçesinde bazı tarım alanlarında hasara yol açtı.
Kentte günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış, seralara ve açık alanda sebze üretiminin yapıldığı Tarsus ilçesindeki tarım alanlarına da zarar verdi.
İlçede Bahşiş, Yeşiltepe
ve Kulak Mahallelerindeki bazı seraların yanı sıra tarlalar sular altında kaldı.
Özellikle, lahana, ıspanak ve biber gibi ürünlerin yetiştirildiği alanlarda zarar oluştu.
Çiftçiler, seraların onarımı için çalışmalara başladı.
Yaklaşık 5 dekarlık alanda zarar
Tarsus Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sular altında kalan tarım alanlarında inceleme yapıldı.
Bahşiş, Kulak ve Köselerli Mahallelerindeki ön incelemelerde, yaklaşık 5 dekarlık alanda zarar oluştuğu belirlendi.
Yeşiltepe,Tarsus,Mersin
07 Aralık 2018 Cuma 15:32