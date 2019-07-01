01.07.2019 15:41
Haberler » Güncel » Haber

GÜNCELLEME - Mersin'de şüpheli ölümler

GÜNCELLEME - Mersin

Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

Mersin 'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 14 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 3 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine de aynı şikayetlerle başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Devlet Hastanesi , Mersin , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:59 Başkan Canpolat ile 20 yıllık sorun çözüme kavuştu
16:59 TEGV'li minikler, Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesini ziyaret etti
16:59 Ege Üniversitesine "acil panik butonu" sistemi kuruldu
16:58 Herkes için erişilebilir bir üniversite
16:58 Manisa'da üzüm bağında eski top mermisi bulundu
16:57 Damat kayınpederini silahla vurarak ağır yaraladı
16:56 GAÜN öğrencilerinden milli ve yerli proje başarısı