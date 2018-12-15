Güncelleme- Metro İstasyonunda Bir Kişi Raylara Düştü

Osmanbey metro istasyonunda raylara düşen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen ve 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek, saat 07.15'te, Osmanbey metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde raylara düşen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından cenaze, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olay nedeniyle bir süre aksayan M2 Yenikapı- Hacıosman
Hattındaki metro seferleri de normale döndü.
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:25