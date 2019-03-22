Güncelleme - Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu

Muğla
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşılayan, FETÖ'ye destek veren ve maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımda bulunanları belirledi.
Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine ekipler, 5 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.
Şüpheliden M.Ş, M.B, İ.K. ve M.K. gözaltına alındı. Firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan haklarında daha önce işlem yapıldığı ve cezaevinden çıktıktan sonra faaliyetlerine aralıksız devam ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 12 bin 600 dolar ve 8 bin 300 lira ile dijital materyaller ele geçirildi.
Muğla, Güncel
Kaynak: AA