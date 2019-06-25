25.06.2019 18:57
Haberler » Güncel » Haber

GÜNCELLEME - Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri

GÜNCELLEME - Nevşehir Adliyesi

Nevşehir Adliyesi'nde bir zarftan şüpheli toz çıkması nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Nevşehir Adliyesi'nde bir zarftan şüpheli toz çıkması nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Almanya 'dan posta yoluyla bir mahkemenin kalemine gönderilen zarfın içinden sarı renkli toz çıktı. Bunun üzerine durum başsavcılığa bildirildi.
Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olması ihtimaline karşı, tedbir amacıyla 15 adliye personeli Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adliyede önlem alan AFAD ekipleri, şüpheli tozu incelemeye aldı.
AFAD yetkililerinin, zarf içindeki maddeyi niteliğinin tespiti için Ankara 'ya gönderdiği öğrenilirken, hastanede tedbir amaçlı müşahede altına alınan adliye çalışanları taburcu edildi.
Kaynak: AA
AFAD , Almanya , Nevşehir , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:04 AÜ, "dijital tehlikeleri" tartışacak
20:03 Hollanda'da "Yüzyılın Anlaşması" ve "Bahreyn çalıştayı" protesto edildi
20:02 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da- "Türkiye ve Macaristan'ın tarihi çok eskilere...
20:00 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir"
19:59 Asker olma hayali trafik kazasıyla son buldu
19:58 Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
19:57 GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ