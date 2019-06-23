23.06.2019 14:23
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GÜNCELLEME - Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME - Nevşehir

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nevşehir 'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden Sedat Can yönetimindeki 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan 8 aylık Rabi Acar ve Enver Can (65), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada, sürücü ile A.A, L.A. ve A.A. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Kayseri , Nevşehir , Güncel

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