Güncelleme - Öğretmenleri Taşıyan Servis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 23 Yaralı

Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı.
Öğretmenleri Eleşkirt merkezden Toprakkale
köyüne götüren Özkan Tekin idaresindeki 06 GF 3693 plakalı servis minibüsü ile Mollasüleyman köyünden ilçeye giden Ercan Yıldız'ın (39) kullandığı 04 AE 525 plakalı otomobil köy yolunda çarpıştı.
Kazada, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 23 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve vatandaşların yardımıyla yaralılar Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Bu arada, yolun kar yağışı nedeniyle kaygan olduğu öne sürüldü.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle üzüntü duyduklarını söyledi.
Yaralıları ziyaret etmek için Eleşkirt Devlet Hastanesine hareket ettiğini anlatan Tekin, "Çok şükür öğretmenlerimizde ciddi bir şey yok. Kafa ve burun kırılmaları olan öğretmenlerimiz var. Bazı öğretmenlerimiz ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilmiş. Ancak otomobildeki yaralıların durumunun biraz daha ciddi olduğu söylendi."
Olayı hafif sıyrıklarla atlatan servis minibüsü sürücüsü Özkan Tekin ise öğretmenleri ilçe merkezinden Toprakkale köyündeki okula götürmek için yola çıktıklarını anlatarak, otomobilin yolda kayarak kendilerine doğru gelmesi nedeniyle duramadıkları için çarpıştıklarını söyledi
Ağrı,Eleşkirt
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:53