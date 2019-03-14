Güncelleme - Ordu'da Otomobil Irmağa Yuvarlandı: 1 Ölü

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Ordu'da otomobilin ırmağa yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü.Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Eyüplü Mahallesi'nde Serkan Süme (37) idaresindeki 52 AAY 956 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten yolun alt kesimindeki Melet Irmağı'na yuvarlandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri gönderildi.Suda arama çalışması başlatan ekipler, sürücü Süme'nin cesedine ulaştı.Süme'nin cesedi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Dalgıçlar, daha sonra suda sürüklenen otomobili arama çalışması yürüttü. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından dalgıçlar, aracın yerini tespit etti. Vince bağlanan halatlar yardımıyla otomobil, bulunduğu yerden çıkarıldı.Öte yandan, Serkan Süme'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.