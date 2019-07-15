15.07.2019 10:05
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GÜNCELLEME- Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCELLEME- Pençe Harekatı

Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Aynı dönemde Irak'ın kuzeyinde 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Irak, PKK, Güncel

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