Güncelleme - Pendik'te Cinayet

Pendik
'te bir lokantaya gelen ve silahla ateş açan zanlı, 1 kişiyi öldürdü, lokanta sahibinin de aralarında olduğu 2 kişiyi de yaraladı. Kaynarca
Mahallesi Deniz Caddesi üzerindeki bir lokantaya gelen kişi, üst kata çıktı. Lokanta sahibinin de aralarında bulunduğu kişilere ateş açan saldırgan olaydan sonra kaçtı.
Açılan ateşte M.G. yaşamını yitirirken, lokanta sahibi M.K. ile C.K. yaralandı.
Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken yaralılar Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynarca,Pendik
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:26