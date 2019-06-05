GÜNCELLEME - Refüje çıkan otomobil yandı: 2 ölü

Niğde
'de refüje çıkan otomobil yandı, iki kişi öldü.
Muzaffer Güzel (28) idaresindeki 34 CBM 337 plakalı otomobil, merkez Fertek
Mahallesi'nde kontrolünü kaybedip refüje çıkarak yanmaya başladı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Aracın sürücüsü Güzel, yanarak hayatını kaybetti.
Vatandaşlarca, yanan araçtan çıkarılan otomobildeki Nuh Ali Aybar (29), Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Aybar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İtfaiye
ekipleri, olaya hemen müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Polis
ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Niğde
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