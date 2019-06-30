30.06.2019 22:47
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GÜNCELLEME - Sakarya'da denize giren genç kayboldu

GÜNCELLEME - Sakarya

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 19 yaşındaki genç denize girdikten sonra kayboldu.

Sakarya 'nın Karasu ilçesinde 19 yaşındaki genç denize girdikten sonra kayboldu.
Alınan bilgiye göre, denize girmek için ilçeye gelen Özgür S. (19) ile kuzenleri Şahin S. (23) ve Özcan S. (25), Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde suya girdikten bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine jet ski ve botların desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren ağabey ve kardeşi, cankurtaran ekiplerince kıyıya çıkarılarak Karasu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.
Kardeşlerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İki kardeşin kuzeni Özgür S'yi arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı.
Havanın kararması nedeniyle çalışmalar ara veren ekiplerin, yarın arama faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Karadeniz Caddesi , Karasu , Sakarya , Güncel

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