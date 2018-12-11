Güncelleme - Samsun'da Lise Öğrencisi, Sınıf Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

Samsun
'un Canik
ilçesinde özel bir lisenin öğrencisi, okulda tartıştığı sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Hasköy
Mahallesi'ndeki özel bir lisede öğrenim gören son sınıf öğrencisi T.S.Ş. (17) ile sınıf arkadaşı M.G. (17) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından M.G, yanında bulunan bıçakla T.S.Ş'yi bacağından yaraladı.
Yaralı öğrenci, okula çağrılan 112 Acil Servis
ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri, olayın ardından kaçan M.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Hasköy,Canik,Samsun
11 Aralık 2018 Salı 18:47