Ünlü İş Adamı Semih Çakır'a Silahlı Saldırı Düzenlendi

Gece arkadaşlarıyla restorana giden Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu ve iş adamı Semih Çakır (33), çıkış yaptığı sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

DURUMU AĞIR

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18-20 yaşlarındaki 2 kişinin saldırı öncesi keşif için restorana geldiklerini tespit etti. Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlatan polis, İ.B, S.S, E.Ö. ve B.Ç'yi gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silahla vurulan Çakır'ın yere düşmesi yer alıyor.