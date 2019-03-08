Güncelleme - Samsun'da "Torbacı" Operasyonu

Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu merkez Canik
, Atakum
ve İlkadım
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerin adreslerdeki aramasında, 196,94 gram sentetik uyuşturucu, bin 42 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap, 12,60 gram esrar, ruhsatsız tüfek ve 2 kartuş ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Samsun, Güncel
Kaynak: AA